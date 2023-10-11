التغطية مستمرة... الجديد تواكب لحظة بلحظة مشهد التطورات في غزة والحدود اللبنانية الفلسطينية

الاعلامي والكاتب السياسي الدكتور حكم أمهز لـ "الجديد": الموقف الايراني واضح بأن الشعب الفلسطيني اتخذ قراراً ذاتياً بعملية طوفان الاقصى وهو يمتلك كل التقنيات الحديثة وقد قلب المعادلة رأساً على عقب

الاعلامي والكاتب السياسي الدكتور حكم أمهز لـ "الجديد": الموقف الايراني واضح بأن الشعب الفلسطيني اتخذ قراراً ذاتياً بعملية طوفان الاقصى وهو يمتلك كل التقنيات الحديثة وقد قلب المعادلة رأساً على عقب