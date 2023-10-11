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زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذائف باتجاه شواطئ خان يونس وغزة
زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذائف باتجاه شواطئ خان يونس وغزة
الاعلامي والكاتب السياسي الدكتور حكم أمهز لـ "الجديد": الموقف الايراني واضح بأن الشعب الفلسطيني اتخذ قراراً ذاتياً بعملية طوفان الاقصى وهو يمتلك كل التقنيات الحديثة وقد قلب المعادلة رأساً على عقب
الاعلامي والكاتب السياسي الدكتور حكم أمهز لـ "الجديد": الموقف الايراني واضح بأن الشعب الفلسطيني اتخذ قراراً ذاتياً بعملية طوفان الاقصى وهو يمتلك كل التقنيات الحديثة وقد قلب المعادلة رأساً على عقب
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محليات
مراسل "الجديد" : إطلاق نار كثيف داخل مستعمرة المطلة إستمر لمدة دقيقة بالإضافة إلى عمليات قنص بالداخل
2023-10-11 | 12:28
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مراسل "الجديد" : إطلاق نار كثيف داخل مستعمرة المطلة إستمر لمدة دقيقة بالإضافة إلى عمليات قنص بالداخل
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