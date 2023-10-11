الوزير السابق جورج قرداحي لـ "الجديد" : حزب الله لن يتّخذ خطوة إستباقيّة لإشعال الجبهة اللبنانية مع إسرائيل لأنّه يعلم أنّه لا مصلحة لأحد بذلك

شارل جبور لـ "الجديد" : جبران باسيل على علم بأن مصلحته مع حزب الله ولكن الأول غير مستعد لترشيح فرنجية إلا عندما يتأكد بأن هذه الخطوة ستصل بالأخير لسدة الرئاسة