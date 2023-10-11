وزير التربية: إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة يوم غد في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي : "نظرا لاستمرار تردي الأوضاع الأمنية والعسكرية في منطقة الجنوب وتعرض عدد من المنازل والافراد للقذائف وإطلاق النار من جهة العدو الإسرائيلي ، أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة ، يوم غد الخميس في ١٢/١٠/٢٠٢٣ في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية الدولية .