نائبة فرنسية للمجتمع الدولي : اوقفوا اطلاق النار في غزة ... وجنبلاط ينشر الفيديو

https://t.co/7C2RHH0T9q
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 12, 2023
https://t.co/7C2RHH0T9q
الصحافي قاسم قصير لـ":الجديد": الصراع العربي الاسرائيلي في مرحلة جديدة لم نشهدها منذ 1948 فاليوم على المستوى الشعبي الناس استعادت الثقة ولاول مرة يشعر الاسرائيلي بالكارثة
كتب السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني على منصة "إكس":" في ظل الأحداث الجارية في فلسطين والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة، تبدأ اليوم جولة للدكتور أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنطقة وتشمل الجمهورية اللبنانية".
"الخارجية" ردت على مقال طاول كلمة بوحبيب في الجامعة العربية: هل الموقف اللبناني فضيحة أو الخفة في إلقاء التهم جزافا هي الفضيحة؟