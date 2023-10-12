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محليات

مراسل "الجديد": هدوء حذر وترقب يخيم على المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة

2023-10-12 | 02:31
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مراسل &quot;الجديد&quot;: هدوء حذر وترقب يخيم على المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة
مراسل "الجديد": هدوء حذر وترقب يخيم على المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة

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مراسل "الجديد": هدوء حذر وترقب يخيم على المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة

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Aljadeed
جبهةُ غزة المشتعلة بصواريخ المقاومة الفلسطينية وغارات الاحتلال الاسرائيلي لليوم السادس على التوالي يقابلها هدوء حذر عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة
بلال عبد الله : العدو يتخطى كل انقساماته ويشكل حكومة حرب او حكومة طوارئ ونحن أعجز من أن ننتخب رئيس

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