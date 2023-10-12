السفير الايراني في بيروت : جولة لعبد اللهيان في المنطقة اليوم وتشمل لبنان

كتب السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني على منصة "إكس":" في ظل الأحداث الجارية في فلسطين والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة، تبدأ اليوم جولة للدكتور أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنطقة وتشمل الجمهورية اللبنانية". ‎