السفير الايراني في بيروت : جولة لعبد اللهيان في المنطقة اليوم وتشمل لبنان
كتب السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني على منصة "إكس":" في ظل الأحداث الجارية في فلسطين والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة، تبدأ اليوم جولة للدكتور أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنطقة وتشمل الجمهورية اللبنانية".
كتب السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني على منصة "إكس":" في ظل الأحداث الجارية في فلسطين والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة، تبدأ اليوم جولة للدكتور أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنطقة وتشمل الجمهورية اللبنانية".