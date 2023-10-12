الكاتب الصحفي الفلسطيني مجد كيال لـ"الجديد": واجبنا ان نتحرر من العين الغربية والحق والقيم الانسانية موجودة عند الشعب الفلسطيني الذي قام بكل شيء في السنوات الماضية

الكاتب الصحفي الفلسطيني مجد كيال لـ"الجديد": واجبنا ان نتحرر من العين الغربية والحق والقيم الانسانية موجودة عند الشعب الفلسطيني الذي قام بكل شيء في السنوات الماضية من تظاهرات سلمية واطلق الطائرات الورقية وكل الاداوات السلمية التي قام بها الفلسطيني ووجهت بالعنجهية الغربية وما فعلته غزة انها قالت ان "رأي العالم بي هو ثانوي واعتمادي الاول على ذاتي وانخراط مجتمعي في هذه المعركة هو البداية التي يبنى عليها نحو التحرير "