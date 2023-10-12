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محليات

عزت الرشق: كل الدلائل تؤكّد احترام كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية قوانين الحرب والقانون الإنساني

2023-10-12 | 05:04
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عزت الرشق: كل الدلائل تؤكّد احترام كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية قوانين الحرب والقانون الإنساني
عزت الرشق: كل الدلائل تؤكّد احترام كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية قوانين الحرب والقانون الإنساني

اصدر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق بياناً جاء فيه : "تراجع صحف عالمية عن مزاعم قتل المقاومة لأطفال يؤكد زيف وكذب الرواية الصهيونية

- في ظل ما يتردد من معلومات مزيّفة يتم تداولها في وسائل الإعلام الغربية على أنها حقائق، فإننا ندعو وسائل الإعلام الغربية، إلى التحقّق مما يصلها من الاحتلال الفاشي ومصادره، من معلومات ومواد مغلوطة ومزيّفة.

- كما تابعنا ما وَرَد على صحيفتي واشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز، من تراجع عن رواية قتل المقاومة للأطفال واعتدائها  على النساء، فإن العالم سيكتشف زيف الرواية الصهيونية وأكاذيبها، عن فظائع مزعومة ارتكبتها المقاومة.

- تلك المزاعم لم يثبُت أي رواية منها، ولم يتم تقديم أي دليل ملموس يدعم هذه المزاعم.

- وإن كل الدلائل تؤكّد احترام كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، قوانين الحرب، والقانون الإنساني، وحرصها على تجنّب استهداف المدنيين والأطفال والنساء."
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عزت الرشق: كل الدلائل تؤكّد احترام كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية قوانين الحرب والقانون الإنساني

محليات

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