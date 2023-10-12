"طرد التلامذة الفلسطنيين من مدارس صيدا" وزارة التربية توضح حقيقة الأمر؟

ودعا المكتب المواطنين إلى متابعة الأخبار التي تصدر مباشرة عن الوزير والإدارة التربوية ، أو عن المكتب الإعلامي في الوزارة ، وبالتالي عدم نشر الأخبار وتداولها من دون التأكد من مصادرها.

ووعد بملاحقة ناشري الأخبار المغلوطة أمام القضاء المختص .