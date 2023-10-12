الجيش: عملية دهم وتوقيف عدد من المطلوبين في بلدة بريتال - البقاع
الجيش: عملية دهم وتوقيف عدد من المطلوبين في بلدة بريتال - البقاع
اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان انه : "بتاريخ 11 / 10 /2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال - البقاع عددًا من منازل أبرز المطلوبين بتجارة المخدرات وترويجها بين البقاع وبيروت، وأوقفت المطلوبين (ع.ي.) و(أ.ي.) و(ع.ي.) و(م.س.) وضبطت عددًا من السيارات المسروقة، وأسلحة حربية، وكمية من المخدرات.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص".