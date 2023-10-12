ميقاتي بعد الجلسة الوزارية: ما يجري على الحدود الجنوبية يثير القلق ومجلس الوزراء إزاء ما يجري على الساحة في غزة يدين بشدة هذه الافعال الجرمية ويؤكد نصرته للمظلوم ودعمه للشعب الفلسطيني