ميقاتي: نحن على تنسيق دائم مع كافة القوى السياسية الفاعلة في لبنان ونحثها على ضبط النفس وطلبنا من هيئة إدارة الكوارث عقد اجتماع طارئ غداً للبحث في الاوضاع الراهنة