ميقاتي: وزير الخارجية سيزور سوريا في 23 الحالي مع الوفد المرافق ونأمل أن يتفهم كل الافرقاء الوضع الدقيق الذي يمر به لبنان "والمقاطعة لا تجدي نفعاً"