وزير التربية: إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة غداً في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية
أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي :
مع استمرار تردي الأوضاع الأمنية والعسكرية في منطقة الجنوب ، أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة ، يوم غد الجمعة في ١٣/١٠/٢٠٢٣ في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية الدولية .
ودعا الوزير الحلبي إلى متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم ، لرصد التطورات الميدانية ، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي .