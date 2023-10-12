تجمع الشباب المسلم في عين الحلوة: مستعدون للخروج من المخيم بكامل سلاحنا وعتادنا إلى محاور القتال

صدر عن تجمع الشباب المسلم في مخيم عين الحلوة البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب المجاهدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المهاجر الأول، والمجاهد الأمثل



وبعد



قال تعالى: ﴿فَليُقاتِل في سَبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يَشرونَ الحَياةَ الدُّنيا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقاتِل في سَبيلِ اللَّهِ فَيُقتَل أَو يَغلِب فَسَوفَ نُؤتيهِ أَجرًا عَظيمًا﴾



نحن تجمع الشباب المسلم في مخيم عين الحلوة نعلن أننا مستعدون للخروج من المخيم بكامل سلاحنا وعدتنا وعتادنا إلى محاور القتال مع اليهود الصهاينة نصرة لله ولرسوله ولدينه وللمجاهدين في فلسطين، لن يتخلف منا رجل واحد.



نضع هذا الأمر بين يدي كل جهة قادرة على مساعدتنا للوصول إلى أي جبهة من جبهات القتال.



والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والحمد لله رب العالمين.