الخارجية اللبنانية استنكرت الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب الدوليين

تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب الدوليين في سوريا، والتي أدّت الى إضرار في المرافق المدنية وتعريض حركة الطيران المدني وحياة المدنيين للخطر.

ترى الوزارة أن هذه الإعتداءات تشكل انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، كما تحذر من استمرار التصعيد من قبل اسرائيل بالتزامن مع الجرائم التي ترتكبها في غزة، مما قد يؤدي الى تهديد السلم والامن الاقليميين والدوليين.