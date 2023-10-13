قيادة الجيش: العدو الاسرائيلي استهدف في خراج بلدة علما الشعب برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني

بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٣، استهدف العدو الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني يُستعمل بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية، ولم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/kjwlfHZAoG
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 13, 2023
بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٣، استهدف العدو الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني يُستعمل بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية، ولم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/kjwlfHZAoG