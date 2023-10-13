بري معزياً بالصحافي عصام عبدالله "هل يحتاج المجتمع الدولي الى دليل بأن اسرائيل تمارس إجرامهما"

علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على الجريمة التي ارتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الإعلاميين مساء اليوم في منطقة علما الشعب وقال: "هل يحتاج المجتمع الدولي الى دليل بأن إسرائيل ومستوياتها السياسية والعسكرية يريدان ممارسة إجرامهما وعدوانيتهما من دون شهود على الحق والحقيقة؟".



