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محليات

"حزب الله" دان الاستهداف الإسرائيلي لصحافيين عند الحدود: أي اعتداء على أمن شعبنا لن يمر دون رد وعقاب

2023-10-13 | 13:37
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&quot;حزب الله&quot; دان الاستهداف الإسرائيلي لصحافيين عند الحدود: أي اعتداء على أمن شعبنا لن يمر دون رد وعقاب
"حزب الله" دان الاستهداف الإسرائيلي لصحافيين عند الحدود: أي اعتداء على أمن شعبنا لن يمر دون رد وعقاب

دانت العلاقات الإعلامية في حزب الله، "الجريمة النكراء التي أقدم عليها العدو ‏الصهيوني بإستهداف عدد من الإعلاميين على الحدود اللبنانية أثناء قيامهم بتغطية ‏الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ما أدى إلى إستشهاد الزميل الصحافي عصام ‏العبد الله وإصابة عدد منهم".

ولفت إلى أنّ "ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو إستكمال لعدوانها الإجرامي على ‏المؤسسات الإعلامية في غزة وتدمير مقرّاتها ومراكزها وقتل عدد كبير من ‏العاملين فيها، بهدف منع نقل الجرائم وصور العدوان الوحشي على المدنيين ‏والأبرياء".

وتقدمت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" من "وكالة رويترز في لبنان، ومن قناة الجزيرة، ومن وكالة الصحافة ‏الفرنسية في لبنان، ومن سائر الإعلاميين الأحرار ومن عائلة الشهيد المظلوم ‏عصام العبد الله بالتعازي، ونسأل الله أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل". ‏

وطالبت "جميع المؤسسات الإعلامية والإنسانية والقانونية بإدانة العدوان ‏الصهيوني على لبنان وإدانة الانحياز الصارخ والأعمى لمؤسسات ما يسمى بالعالم ‏الحر إلى جانب القتلة والمجرمين والمعتدين".

وأعلن "حزب الله" أنّ "هذه الجريمة النكراء بقتل المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية ‏وأي اعتداء على أمن شعبنا وسلامة بلدنا لن يمر دون الرد والعقاب المناسبين".

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