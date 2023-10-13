"القوات اللبنانية" تستنكر الإستهداف الإسرائيلي للصحافيّين

تستنكر الدائرة الإعلاميّة في حزب "القوات اللبنانية" أشدّ الاستنكار الاستهداف الإسرائيلي لمجموعة من الصحافيّين في علما الشعب في الجنوب، وتأسف أشدّ الأسف أن تبقى الشهادة قدر الجسم الصحافي في سبيل الحقيقة، وتتقدّم بالتعازي من ذوي الشهيد عصام عبدالله، مصوّر وكالة رويترز، ومن الوكالة بأحرّ التعازي، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وتشدِّد على ضرورة إبعاد الجسم الصحافي عن أي استهداف إفساحًا في المجال أمامهم للقيام بواجبهم المهني، وتعتبر أنّ استهدافهم جريمة موصوفة، كما أنّ أي عرقلة لعملهم ترتقي إلى مصاف الجرم الذي لا يمكن السكوت عنه.