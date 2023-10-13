الناطق الرسمي باسم اليونيفيل : "علمنا ببالغ الحزن انه خلال تبادل إطلاق النار قُتل مصور صحفي لبناني"

قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي انه "عند حوالي الساعة 5:20 من مساء هذا اليوم، وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في محيط بلدات علما الشعب وعيتا الشعب والضهيرة والعديسة وحولا".

