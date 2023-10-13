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محليات

شبكة الجزيرة : نحمل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذا الاعتداء الغاشم

2023-10-13 | 16:19
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شبكة الجزيرة : نحمل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذا الاعتداء الغاشم
شبكة الجزيرة : نحمل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذا الاعتداء الغاشم

أشارت شبكة الجزيرة في بيان لها أن " إسرائيل إستهدفت مرة اخرى الصحافة باعتداء يستهدف إسكاتها فقد أطلقت القوات الاسرائيلية صاروخا موجها على طاقم قناة الجزيرة في جنوب لبنان مما اسفر عن إصابة اثنين من صحفييها بجراح واستشهاد صحفي من وكالة رويترز.

وقع الاعتداء مساء الجمعة في منطقة علما الشعب واستشهد بسببه عصام عبد الله مصور وكالة رويترز واصيبت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار وإيلي برخيا المصور بالجزيرة بجروح متفاوتة".

وأضاف البيان : "لقد استُهدفت إسرائيل فريق الجزيرة ولم تكترث بالتزامها بكل معايير السلامة المعتمدة التي تميز الفرق الصحفية بوضوح، وتعرضت سيارة البث للقصف واحترقت بالكامل رغم وجود فريقنا جنبا الى جنب مع بقية طواقم الإعلام الدولي في مكان متفق عليه" 

كما تابع البيان: "إن شبكة الجزيرة وإزاء هذه الجريمة المتكررة بعد استشهاد الزميلة شيرين أبوعاقلة

- تعزي الأسرة الصحفية عبر العالم وذوي الشهيد وتتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

- تحمل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذا الاعتداء الغاشم وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لضمان سلامة الصحفيين.

- تطالب بمحاسبة كل من يقف وراء هذا العمل الإجرامي الذي لن ينجح في إرهاب طواقمنا التي ستواصل العمل دائما لنقل الحقيقة بالرغم من الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف إسكاتها.

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