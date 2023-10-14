حزب الله يدين الانحياز الأعمى والتجاهل المقصود والمتعمّد من قبل الذين امتنعوا عمدًا عن ‏تسمية اسم الجهة التي أطلقت النار وقتلت الصحافي الشهيد عصام العبد الله

حزب الله يدين الانحياز الأعمى والتجاهل المقصود والمتعمّد من قبل الذين امتنعوا عمدًا عن ‏تسمية اسم الجهة التي أطلقت النار وقتلت الصحافي الشهيد عصام خليل العبد الله وجرحت عددًا آخر ‏من الصحافيين من جنسيات متعدّدة