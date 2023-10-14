أرسلان: الجبل وبيت كل درزي شريف وديمقراطي لبناني مشرّعين للبنانيين ولأهلنا في المقاومة

أرسلان: الجبل وبيت كل درزي شريف وديمقراطي لبناني مشرّعين للبنانيين ولأهلنا في المقاومة

كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب السابق طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس": "يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن استقبال أو عدم استقبال إخواننا اللبنانيين النازحين في حال وقعت الحرب لا سمح الله، والبعض يتفاخر بموقفه المخجل وتحريضه على الرغم من الأوضاع وحساسيتها ودقّتها.

‫الجبل‬ وبيت كل ‫درزي‬ شريف وكل ‫ديمقراطي لبناني‬ حزبياً كان أم مناصراً ودار خلدة‬ في مقدّمهم مشرّعين لكل لبناني نازحٍ وخصوصاً لأهلنا في المقاومة".