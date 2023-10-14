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محليات

"هيئة أبناء العرقوب" تندد بهمجية الإحتلال واستهدافه الصحافيين في الجنوب

2023-10-14 | 05:05
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&quot;هيئة أبناء العرقوب&quot; تندد بهمجية الإحتلال واستهدافه الصحافيين في الجنوب
"هيئة أبناء العرقوب" تندد بهمجية الإحتلال واستهدافه الصحافيين في الجنوب



نددت "هيئة أبناء العرقوب" بـ"همجية وعدوانية قوات الإحتلال الصهيوني "التي تجاوزت كل الحدود وكل القوانين والقواعد المعمول بها دوليا".

واستنكرت في بيان لمكتبها الإعلامي "استهداف مجموعة من الصحافيين من وسائل إعلامية مختلفة كانت تقوم بعملها في نقل الحدث في منطقة علما الشعب على الحدود الجنوبية." ورأت أن "الإعتداء الذي أدى إلى استشهاد المصور الصحافي عصام عبدالله من وكالة رويترز وإصابة عدد آخر من الصحافيين في عدد من القنوات والمؤسسات الاعلامية، هو جريمة موصوفة ترقى إلى مصاف جرائم الحرب لا سيما أن المنطقة التي كانوا يتواجدون فيها بعيدة عن أي موقع عسكري وكانوا قد اتخذوا كل الاجراءات والتدابير التي تشير إلى هويتهم الصحافية".

وأكدت أن "هذا العدوان يضاف إلى استهداف الصحافيين في فلسطين وغزة، ويذكر باستهداف الصحافية شرين أبو عاقلة وغيرها إلى جانب العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني الذي يسجل المزيد من المذابح والمجازر في تاريخ هذا العدو المجرم وجيشه. وطالبت الهيئة كل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والاتحادات الدولية للصحافة إلى التحرك وتقديم الشكاوى لردع هذا العدو ومحاسبته على جرائمه أمام الجنائية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المعنية".
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