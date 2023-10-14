فارس الجميل مستشار الرئيس نجيب ميقاتي لـ"الجديد": العدو لا يزال يبطش ويبطش اكثر ويجب ان يكون هناك وعي عالمي لوقف جرائمه والشهيد عصام عبد الله كان مندفعا ولديه اخلاص للمهنة