انطلاق موكب تشييع الصحافي الشهيد عصام عبد الله الى مثواه الاخير في جبانة بلدته الخيام

النائبة حليمة قعقور لـ"الجديد": ما يخوف العدو الصهيوني هو الاعلام الحر وما حصل هو انتهاك ممنهج للقوانين الدولية والآن هو الوقت ليتحد اللبنانيون ضد العدو الاسرائيلي