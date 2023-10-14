مراسل "الجديد": اشتباكات عنيفة مستمرة منذ أكثر من ساعة بين مدفعية المقاومة وجيش الإحتلال والعدو يدعو مستوطنيه في البلدات القريبة من الحدود مع لبنان إلى البقاء في الغرف المحصنة والملاجىء