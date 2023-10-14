يمكنكم متابعة آخر التطورات عبر قناة الجديد على واتساب على الرابط التالي:

الخارجية السعودية: تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام أحد الجماعات المتطرفة بتمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي