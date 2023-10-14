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هيئة البث الإسرائيلية: أوامر لسكان 4 قرى شمال إسرائيل بالاحتماء بعد أنباء عن تسلل من لبنان
2023-10-14 | 09:49
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هيئة البث الإسرائيلية: أوامر لسكان 4 قرى شمال إسرائيل بالاحتماء بعد أنباء عن تسلل من لبنان
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أوامر
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إسرائيل
بالاحتماء
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