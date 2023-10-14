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مراسل "الجديد" من بلدة راشيا الفخار: لا زلنا نسمع أصوات القذائف بشكل واضح والقصف مستمر من جانب العدو .. لمتابعة البث المباشر:
2023-10-14 | 10:13
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مراسل "الجديد" من بلدة راشيا الفخار: لا زلنا نسمع أصوات القذائف بشكل واضح والقصف مستمر من جانب العدو .. لمتابعة البث المباشر:
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