حزب الله: وقف الشركة الأوروبية المشغلة للقمر الصناعي "يوتلسات" بث قناة الأقصى يشكل تواطؤا وقحا مع العدو

واضاف البيان: "إننا نعتبر هذه الخطوة تواطؤاً وقحاَ مع العدو الإسرائيلي في حربه الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ومحاولة خبيثة للتعتيم على الجرائم الصهيونية التي بدأت تظهر للعالم اجمع واستكمالا لقتل الصحافيين في غزة ولبنان

إننا ندينُ هذه الخطوة الظالمة، ونعلنُ تضامننا مع قناة الأقصى وكل الإعلام الحر الذي سيبقى صادحاً بالحق لفضح ممارسات الاحتلال وكشف جرائمه أمام العالم."