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محليات

حزب الله: إستهدفنا مركزاً لجيش العدو في "شتولا" بالصواريخ الموجهة ووقوع قتلى وجرحى

2023-10-15 | 04:02
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حزب الله: إستهدفنا مركزاً لجيش العدو في &quot;شتولا&quot; بالصواريخ الموجهة ووقوع قتلى وجرحى
حزب الله: إستهدفنا مركزاً لجيش العدو في "شتولا" بالصواريخ الموجهة ووقوع قتلى وجرحى

حزب الله: إستهدفنا مركزاً لجيش العدو في "شتولا" بالصواريخ الموجهة ووقوع قتلى وجرحى

اعلن حزب الله في بيان انه "في سياق الرد على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت لإستشهاد الصحافي ‏عصام العبدالله وجرح عدد من الصحافيين وأيضاً القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا ‏وأدى إلى استشهاد  المواطنين خليل اسعد علي هاشم و رباد حسين العاكوم، قامت  مجموعة ‏الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد الموافق ‌‏15/10/2023 بإستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما ‏أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيلٍ وجريح.‏"

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حزب الله: إستهداف دبابة للإحتلال في موقع الراهب بالصواريخ الموجهة ووقوع قتلى وجرحى
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