بالفيديو - صرخة عجوز فلسطيني فقد عشرة من أفراد عائلته في العدوان الاسرائيلي على #غزة pic.twitter.com/JSqpU4oHzJ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 15, 2023
بالفيديو - صرخة عجوز فلسطيني فقد عشرة من أفراد عائلته في العدوان الاسرائيلي على #غزة pic.twitter.com/JSqpU4oHzJ
صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العـامّـة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول بترويج عملة مزيّفة في محلّة التّل – طرابلس والمناطق المجاورة.
مراسل "الجديد": مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصفت اطراف بلدتي رامية و مروحين الجنوبيتين بعد استهداف موقع ظهر الجمل لقوات الاحتلال بصاروخ موجه