"ضبط بحوزته مبلغ ألف دولار مزيّف".. شعبة المعلومات توقف مروّج عملة مزيّفة في محلّة التّل بطرابلس

صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العـامّـة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول بترويج عملة مزيّفة في محلّة التّل – طرابلس والمناطق المجاورة.



باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الى تحديد هويّته، وهو المدعو:

ع. ق. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني)

بتاريخ 5/10/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة التّل.

وأضاف البيان : ضُبِطَ بحوزته مبلغ مزيّف بقيمة ألف دولار أميركي من فئة المئة دولار، وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيّفة في محلّة التّل ومحيطها، وأنّه استحصل على المبلغ المزيّف، المضبوط بحوزته، من شخص سوري الجنسيّة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لكشف سائر المتورطين وتوقيفهم".