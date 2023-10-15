مراسلة "الجديد" قصف إسرائيلي يطال بلدة بليدا جنوب لبنان في هذه الأثناء

جان عزيز لـ "وهلق شو": نتنياهو متمسك بمحاولة الترميم ومحكوم بالوقت وأميركا تحاول تأمين معادلة وهي القيام بعملية التوغل لحدود 10 كيلومتر للذهاب إلى طاولة المفاوضات والمشهد ضبابي حتى الآن

جان عزيز لـ "وهلق شو": نتنياهو متمسك بمحاولة الترميم ومحكوم بالوقت وأميركا تحاول تأمين معادلة وهي القيام بعملية التوغل لحدود 10 كيلومتر للذهاب إلى طاولة المفاوضات والمشهد ضبابي حتى الآن

جان عزيز لـ "وهلق شو": نتنياهو متمسك بمحاولة الترميم ومحكوم بالوقت وأميركا تحاول تأمين معادلة وهي القيام بعملية التوغل لحدود 10 كيلومتر للذهاب إلى طاولة المفاوضات والمشهد ضبابي حتى الآن

حسين أيوب لـ "وهلق شو": في ضوء ما يجري على الاراضي الفلسطينية المحتلة لسنا في موقع الحياد وما يحدث عملياً هو جريمة متمادية بحضور مشهدية دولية ولم يصدر أي بيان حتى عن مجلس الامن حيال العدوان على غزة