باسيل: كيف يكون الاقتصاد في لبنان حياً من دون اصلاحات ومن دون لامركزية تنموية مناطقية وإدارية مالية موسعة ومن دون صندوق ائتماني يحفظ ممتلكات الدولة ومرافقها؟