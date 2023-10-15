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وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية: يجب تقديم نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب في غزة
وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية: يجب تقديم نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب في غزة
وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية: سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أوروبي وأميركي
وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية: سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أوروبي وأميركي
جان عزيز لـ "وهلق شو": نتنياهو متمسك بمحاولة الترميم ومحكوم بالوقت وأميركا تحاول تأمين معادلة وهي القيام بعملية التوغل لحدود 10 كيلومتر للذهاب إلى طاولة المفاوضات والمشهد ضبابي حتى الآن
جان عزيز لـ "وهلق شو": نتنياهو متمسك بمحاولة الترميم ومحكوم بالوقت وأميركا تحاول تأمين معادلة وهي القيام بعملية التوغل لحدود 10 كيلومتر للذهاب إلى طاولة المفاوضات والمشهد ضبابي حتى الآن
جان عزيز لـ "وهلق شو": نشهد غياباً لبنانياً كاملاً جراء الأحداث في غزة وما يقوم به حزب الله إزاء التطورات الحاصلة مدروس ويجب المسارعة لايجاد حل للأزمة اللبنانية
جان عزيز لـ "وهلق شو": نشهد غياباً لبنانياً كاملاً جراء الأحداث في غزة وما يقوم به حزب الله إزاء التطورات الحاصلة مدروس ويجب المسارعة لايجاد حل للأزمة اللبنانية
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مراسلة "الجديد": هدوء حذر يخيّم على بلدة رميش يخرقه تحليق للطائرات المعادية
2023-10-15 | 11:03
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