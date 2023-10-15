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محليات

الناطق الرسمي باسم اليونيفيل: نواصل العمل بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع

2023-10-15 | 09:20
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الناطق الرسمي باسم اليونيفيل: نواصل العمل بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع
الناطق الرسمي باسم اليونيفيل: نواصل العمل بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع

قال الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي أن "هذا اليوم شهد تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار في عدة مناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل".

وأضاف: "كان هناك سقوط قذائف على جانبي الخط الأزرق، وأصيب مقرّنا العام في الناقورة بصاروخ، ونعمل على التحقق من مصدره. لم يكن جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في الملاجئ في ذلك الوقت، ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى. 

وتابع الناطق الرسمي باسم اليونيفيل: "نواصل العمل بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع. ولكن للأسف، على الرغم من جهودنا، لا يزال التصعيد العسكري مستمراً. إننا نحثّ جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار والسماح لنا، كحفظة سلام، بالمساعدة في إيجاد الحلول، فلا أحد يريد أن يرى المزيد من الناس يجرحون أو يقتلون".

وختم تيننتي: "اننا نذكّر جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".
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