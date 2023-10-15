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محليات

المشهد الفلسطيني في يومه الثامن وانعكاساته على الساحة اللبنانية مع جان عزيز وحسين أيوب

2023-10-15 | 15:45
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المشهد الفلسطيني في يومه الثامن وانعكاساته على الساحة اللبنانية مع جان عزيز وحسين أيوب

المشهد الفلسطيني في يومه الثامن وانعكاساته على الساحة اللبنانية مع جان عزيز وحسين أيوب

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المشهد الفلسطيني في يومه الثامن وانعكاساته على الساحة اللبنانية مع جان عزيز وحسين أيوب

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"الجزيرة" عن مصادر في كيان الاحتلال : مقتل أحد المصابين في مستوطنة شتولا بالجليل الغربي
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البناء: التوتر مستمر على الحدود والاوضاع قد تنزلق إلى حرب واسعة النطاق
01:31

البناء: التوتر مستمر على الحدود والاوضاع قد تنزلق إلى حرب واسعة النطاق

أشارت مصادر مطلعة لصحيفة البناء، الى أنه "على الرغم من أن جيش الاحتلال يخرق قواعد الاشتباك وترد المقاومة في لبنان بضربات موجعة، إلا أن المواجهة على جبهة الجنوب لا تزال ضمن الإطار المقبول نسبياً لكونها لم تتوسع لتطال أهدافاً مدنية بشكل موسع وأهدافاً حيوية وبنى تحتية، في ظل القلق الذي يعتري كيان الاحتلال من توسع جبهة الجنوب ولذلك يعمل العدو وفق قواعد اشتباك معينة وضعها لنفسه كي يتجنب استدراج حزب الله الى توسيع الحرب، لكن المصادر تشير الى أن التوتر المستمر على الحدود وفي ظل أجواء من الاحتقان السائد واشتعال الجبهة الفلسطينية قد تنزلق الأوضاع الى حرب واسعة النطاق وتعجز القوى الغربية عن احتوائها".

01:31

البناء: التوتر مستمر على الحدود والاوضاع قد تنزلق إلى حرب واسعة النطاق

أشارت مصادر مطلعة لصحيفة البناء، الى أنه "على الرغم من أن جيش الاحتلال يخرق قواعد الاشتباك وترد المقاومة في لبنان بضربات موجعة، إلا أن المواجهة على جبهة الجنوب لا تزال ضمن الإطار المقبول نسبياً لكونها لم تتوسع لتطال أهدافاً مدنية بشكل موسع وأهدافاً حيوية وبنى تحتية، في ظل القلق الذي يعتري كيان الاحتلال من توسع جبهة الجنوب ولذلك يعمل العدو وفق قواعد اشتباك معينة وضعها لنفسه كي يتجنب استدراج حزب الله الى توسيع الحرب، لكن المصادر تشير الى أن التوتر المستمر على الحدود وفي ظل أجواء من الاحتقان السائد واشتعال الجبهة الفلسطينية قد تنزلق الأوضاع الى حرب واسعة النطاق وتعجز القوى الغربية عن احتوائها".

مصادر ديبلوماسية عربية للجمهورية: زيارة محتملة للمبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الاوسط هذا الاسبوع
01:21

مصادر ديبلوماسية عربية للجمهورية: زيارة محتملة للمبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الاوسط هذا الاسبوع

ردا على معلومات تتحدث عن زيارة للمبعوث الخاص للحكومة الصينية الى الشرق الأوسط تشاي جون للمنطقة هذا الأسبوع، للدفع إلى وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل وتشجيع إجراء محادثات سلام، قالت مصادر ديبلوماسية لبنانية لصحيفة الجمهورية، ألا علم لها بزيارة جون للبنان.

01:21

مصادر ديبلوماسية عربية للجمهورية: زيارة محتملة للمبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الاوسط هذا الاسبوع

ردا على معلومات تتحدث عن زيارة للمبعوث الخاص للحكومة الصينية الى الشرق الأوسط تشاي جون للمنطقة هذا الأسبوع، للدفع إلى وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل وتشجيع إجراء محادثات سلام، قالت مصادر ديبلوماسية لبنانية لصحيفة الجمهورية، ألا علم لها بزيارة جون للبنان.

الجمهورية: فرنسا صممت منذ اللحظة الاولى لاندلاع حرب غزة على دعوة حزب الله إلى البقاء في منأى عن النزاع
01:11

الجمهورية: فرنسا صممت منذ اللحظة الاولى لاندلاع حرب غزة على دعوة حزب الله إلى البقاء في منأى عن النزاع

تشهد بيروت اليوم حركة ديبلوماسية ناشطة تستهلّها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الآتية بعد الظهر من القاهرة وتل أبيب على ان يصل غداً وزير الخارجية التركي حقان فيدان.

01:11

الجمهورية: فرنسا صممت منذ اللحظة الاولى لاندلاع حرب غزة على دعوة حزب الله إلى البقاء في منأى عن النزاع

تشهد بيروت اليوم حركة ديبلوماسية ناشطة تستهلّها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الآتية بعد الظهر من القاهرة وتل أبيب على ان يصل غداً وزير الخارجية التركي حقان فيدان.

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