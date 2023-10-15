عبدالله بو حبيب : نرفض أن يلحق بلبنان أي أذى بسبب الاحداث وهذا ما كشفه عن موقف رئيس الحكومة من الحزب

عبدالله بو حبيب : نرفض أن يلحق بلبنان أي أذى بسبب الاحداث وهذا ما كشفه عن موقف رئيس الحكومة من الحزب

