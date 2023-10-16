الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

أسرار الصحف اللبنانية الصادرة يوم الاثنين 16-10-2023

2023-10-16 | 01:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أسرار الصحف اللبنانية الصادرة يوم الاثنين 16-10-2023
أسرار الصحف اللبنانية الصادرة يوم الاثنين 16-10-2023

البناء

كواليس
قال دبلوماسي أوروبي إنه سمع جواب سفير الكيان في دولة أوروبية على عتاب السفير الأميركي حول ما فعله بنيامين نتنياهو في استخدام صورة مزوّرة ورّطت الرئيس الأميركي بالاعتماد عليها في تعليقاته حول ما شهده غلاف غزة، حيث قال سفير الكيان إن ما فعله نتنياهو هو تقليد لما فعله وزير الخارجية الأميركية كولن باول عندما عرض على مجلس الأمن الدولي صوراً مفبركة حول أسلحة الدمار الشامل في العراق والتبرير هو أن الغاية تبرر الوسيلة. وهذا إن صح هناك فهو يصحّ هنا. فمنكم نتعلّم والحلال لكم ليس حراماً علينا.

خفايا

قال دبلوماسي عربي يشترك في الاتصالات الجارية حول غزة إن الأميركي بدأ يستوعب أنه لا يمكن تمرير مواصلة تدمير غزة أو اجتياحها دون أن تحدث انقلابات كبرى في الصورة على مستوى المنطقة، سواء بدخول حزب الله على خط الحرب وتغيير الجغرافيا العسكرية أو ظهور انتفاضات شعبيّة في عواصم عربية حساسة ومهمة يصعب ترميم نتائجها. وأن البوارج ما لم تكن ضمن قرار حرب كبرى لتغيير ما لم يتغيّر في حرب العراق، فالأفضل عدم التعويل على تأثيرها إلا في طمأنة الرأي العام في الكيان وشدّ أزر قادته.
خفايا نداء الوطن
تبيّن أنّ شركة «الميدل ايست» أرسلت طائرتين من أسطولها الجوي إلى مطار اسطنبول، كإجراء وقائي، وقد أبلغت الطيارين بأنّهم قد يحطون في أي لحظة بطائراتهم في المطار التركي اذا ما تعرّض مطار بيروت للقصف.

طلبت السفيرة الأميركية دوروثي شيا مواعيد عاجلة من أكثر من شخصية سياسية وغير سياسية، خارج السلطة، لتكوين صورة، من مختلف الزوايا، لِما يفكِّر فيه القادة اللبنانيون حيال ما يجري، ولئلا يقتصر مضمون تقريرها إلى رؤسائها، على آراء الرسميين اللبنانيين.

يتردد أنّ وزير الاتصالات جوني قرم بصدد عرض تلزيم القطاع البريدي على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ولو من خارج جدول الأعمال، لكونه يصرّ على عدم الأخذ برفض ديوان المحاسبة لنتيجة المزايدة، وهو يُبلغ السائلين أنّ لديه الكثير من الكلام الذي يقوله والحقائق التي سيكشفها، في هذا الصدد.

 

اسرار الجمهورية 

إنقطع البحث نهائيا ً باستحقاق داهِم داخليا ً وخارجيا ً إذ لا يُؤتى على ذكره في لقاءات أو اتصاالت لا من قريب ولا من بعيد
حصل نقاش حاد بين سفير دولة كبرى ومسؤول حزبي حول الموقف من الحرب الإسرائيلية على غزة
أرجأ مسؤول أميركي زيارته الى لبنان في آخر لحظة، بعد أن أُمّنت له مواعيد مع عدد من المسؤولين
 

أسرار  اللواء

 إنتقد مرجع روحي مسيحي أمام زواره إستمرار غياب الوزراء المسيحيين عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، رغم الظروف الحرجة التي تحيط بالبلد مع تطورات الحرب في غزة!
 إستغل بعض تجار المواد الغذائية أجواء الهلع التي رافقت المناوشات المدفعية على الحدود الجنوبية، لرفع أسعار بعض المواد الضرورية، وتخفيف عرض مواد أخرى في الأسواق!
الجنوب ولا في أيم منطقة أخرى رغم التطورات الأمنية المتلاحقة في الفترة الأخيرة

 

الأنباء

*صمت غير مقبول

صمت غير مقبول لجهات معنية بملف استراتيجي أساسي رغم صدمة الرأي العام بما كُشف عنه في الساعات الأخيرة.

*تغطية الفشل

فريق سياسي يحاول تغطية فشله بملف جديد من خلال سقف الخطاب العالي في السياسة ورمي المسؤوليات.
مقالات ذات صلة
أسرار الصحف اللبنانية الصادرة يوم الاثنين 16-10-2023

محليات

أسرار الصحف

الصحف اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجمهورية: فرنسا صممت منذ اللحظة الاولى لاندلاع حرب غزة على دعوة حزب الله إلى البقاء في منأى عن النزاع
المحلل السياسي ابراهيم المدهون لـ "وهلق شو": الجيش الاسرائيلي يعاني من الصدمة والارباك وهناك من يدفع من الداخل الاسرائيلي للمضي بالغزو البري لترميم صورة جيش العدو أمام الاجهزة الامنية والعسكرية

اقرأ ايضا في محليات

كيف يبدو المشهد من بلدة عيتا الشعب؟
Play
05:32
Play

كيف يبدو المشهد من بلدة عيتا الشعب؟

كيف يبدو المشهد من بلدة عيتا الشعب؟

05:32

كيف يبدو المشهد من بلدة عيتا الشعب؟

كيف يبدو المشهد من بلدة عيتا الشعب؟

الوكالة الوطنية: السير متوقف بشكل تام على اوتوستراد المطار باتجاه خلدة بسبب غزارة الأمطار
05:25

الوكالة الوطنية: السير متوقف بشكل تام على اوتوستراد المطار باتجاه خلدة بسبب غزارة الأمطار

الوكالة الوطنية: السير متوقف بشكل تام على اوتوستراد المطار باتجاه خلدة بسبب غزارة الأمطار وان عددا من السيارات والشاحنات تعود ادراجها بالاتجاه المعاكس.

05:25

الوكالة الوطنية: السير متوقف بشكل تام على اوتوستراد المطار باتجاه خلدة بسبب غزارة الأمطار

الوكالة الوطنية: السير متوقف بشكل تام على اوتوستراد المطار باتجاه خلدة بسبب غزارة الأمطار وان عددا من السيارات والشاحنات تعود ادراجها بالاتجاه المعاكس.

مبارك العاتي : عندما تتوقف إسرائيل عن ممــا رساتها ندخل في عملية السلام
Play
05:22
Play

مبارك العاتي : عندما تتوقف إسرائيل عن ممــا رساتها ندخل في عملية السلام

مبارك العاتي : عندما تتوقف إسرائيل عن ممــا رساتها ندخل في عملية السلام

05:22

مبارك العاتي : عندما تتوقف إسرائيل عن ممــا رساتها ندخل في عملية السلام

مبارك العاتي : عندما تتوقف إسرائيل عن ممــا رساتها ندخل في عملية السلام

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023