الجمهورية: فرنسا صممت منذ اللحظة الاولى لاندلاع حرب غزة على دعوة حزب الله إلى البقاء في منأى عن النزاع

وستلتقي كولونا على التوالي ابتداء من الرابعة بعد ظهر اليوم، كلّاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وربما كان لها لقاء مع قائد الجيش العماد جوزف عون.وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة الجمهورية، عن ترتيبات سرية جرت لاحتمال عقد لقاءات سياسية وديبلوماسية عَدا عن لقاء محتمل مع قيادة :حزب الله»، لكنّ اي مصدر لم يشأ تأكيد هذا الامر او نفيه.وكان قصرالإليزيه قد كشف خلال عطلة نهاية الأسبوع أن ماكرون مستعد للتوجه إلى المنطقة اذا اقتضت الحاجة للعب دور الوساطة بُغية خفض التصعيد قبل ان يكشف عن جولة كولونا فيها.ونقلت مصادر ديبلوماسية فرنسية عن كبار المسؤولين في بيروت، بحسب صحيفة الجمهورية، ان "فرنسا صممت منذ اللحظة الاولى لاندلاع حرب غزة على دعوة «حزب الله» إلى البقاء في منأى عن النزاع الدائر في إسرائيل وهو ما ستترجمه كولونا اليوم".