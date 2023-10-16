مصادر ديبلوماسية عربية للجمهورية: زيارة محتملة للمبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الاوسط هذا الاسبوع

ردا على معلومات تتحدث عن زيارة للمبعوث الخاص للحكومة الصينية الى الشرق الأوسط تشاي جون للمنطقة هذا الأسبوع، للدفع إلى وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل وتشجيع إجراء محادثات سلام، قالت مصادر ديبلوماسية لبنانية لصحيفة الجمهورية، ألا علم لها بزيارة جون للبنان.