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محليات

مصادر ديبلوماسية عربية للجمهورية: زيارة محتملة للمبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الاوسط هذا الاسبوع

2023-10-16 | 01:21
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مصادر ديبلوماسية عربية للجمهورية: زيارة محتملة للمبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الاوسط هذا الاسبوع
مصادر ديبلوماسية عربية للجمهورية: زيارة محتملة للمبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الاوسط هذا الاسبوع

ردا على معلومات تتحدث عن زيارة للمبعوث الخاص للحكومة الصينية الى الشرق الأوسط تشاي جون للمنطقة هذا الأسبوع، للدفع إلى وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل وتشجيع إجراء محادثات سلام، قالت مصادر ديبلوماسية لبنانية لصحيفة الجمهورية، ألا علم لها بزيارة جون للبنان.

 لكن مصادر ديبلوماسية عربية قالت باحتمال أن يزور بعض عواصم المنطقة لمتابعة ما حققه الاتفاق الذي رعته الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران وما يعوقه من صعوبات كانت متوقعة، لكنّ حرب غزة أعادت طرح كثير من القضايا التي رفعت من نسبتها امام استكمال تنفيذ بعض الخطوات المقررة.
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مصادر ديبلوماسية عربية للجمهورية: زيارة محتملة للمبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الاوسط هذا الاسبوع

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