مبارك العاتي : عندما تتوقف إسرائيل عن ممــا رساتها ندخل في عملية السلام

اصدر المكتب الإعلامي للشيخ ناصر الدين الغريب، بيان حول ما يحصل في قطاع غزة في حق الفلسطينيين. وجاء فيه:

"أما وقد آن الاوان لنطق كلمة الحق التي لا تعلو عليها كلمات. فرسالتنا لهذه الأمة داعينها ان تستفيق من سباتها العميق. فصموا اذانهم وحجبوا ابصارهم عن ما يحدث في غزة البطلة. فهل حلل الله لنا ان نقدم أهل غزة من أطفال ونساء وشيوخ وشباب قربانا على مذبح الصهاينة؟! فهؤلاء إستباحوا كل المحرمات الدينية والقوانين الدولية، والطغمة المجرمة الحاقدة الّتي تحكم الكيان الإسرائيلي تتمادى في مجازرها وإجرامها، دون حسيب أو صحوة ضمير ممن يفترض بهم التحرك.