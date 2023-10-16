وزير المالية وقع مذكرة بإعفاء دفع رسم الانشاءات مضاعفا لمن يسدد قبل الاول من نيسان 2024

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، مذكرة إدارية يعفى فيها من دفع رسم الانشاءات مضاعفا من قبل أصحاب العلاقة الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقاراتهم ضمن مهلة الستة أشهر، إذا طلبوا تسجيل هذه التغييرات في السجل العقاري ودفعوا الرسوم المتوجبة قبل تاريخ الاول من شهر نيسان 2024.