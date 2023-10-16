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محليات

آخر التطورات الميدانية عند الحدود اللبنانية- الفلسطينية .. لمتابعة البث المباشر:

2023-10-16 | 07:32
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آخر التطورات الميدانية عند الحدود اللبنانية- الفلسطينية .. لمتابعة البث المباشر:

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الجيش: العثور على ٢٠ منصة إطلاق صواريخ ٤ منها تحمل صواريخ معدّة للإطلاق في خراج بلدتَي القليلة والشعيتية
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المكتب الاعلامي للشيخ الغريب :أين الامة العربية مما يحدث في غزة؟
08:29

المكتب الاعلامي للشيخ الغريب :أين الامة العربية مما يحدث في غزة؟

اصدر المكتب الإعلامي للشيخ ناصر الدين الغريب، بيان حول ما يحصل في قطاع غزة في حق الفلسطينيين. وجاء فيه:
"أما وقد آن الاوان لنطق كلمة الحق التي لا تعلو عليها كلمات. فرسالتنا لهذه الأمة داعينها ان تستفيق من سباتها العميق. فصموا اذانهم وحجبوا ابصارهم عن ما يحدث في غزة البطلة. فهل حلل الله لنا ان نقدم أهل غزة من أطفال ونساء وشيوخ وشباب قربانا على مذبح الصهاينة؟! فهؤلاء إستباحوا كل المحرمات الدينية والقوانين الدولية، والطغمة المجرمة الحاقدة الّتي تحكم الكيان الإسرائيلي تتمادى في مجازرها وإجرامها، دون حسيب أو صحوة ضمير ممن يفترض بهم التحرك.

08:29

المكتب الاعلامي للشيخ الغريب :أين الامة العربية مما يحدث في غزة؟

اصدر المكتب الإعلامي للشيخ ناصر الدين الغريب، بيان حول ما يحصل في قطاع غزة في حق الفلسطينيين. وجاء فيه:
"أما وقد آن الاوان لنطق كلمة الحق التي لا تعلو عليها كلمات. فرسالتنا لهذه الأمة داعينها ان تستفيق من سباتها العميق. فصموا اذانهم وحجبوا ابصارهم عن ما يحدث في غزة البطلة. فهل حلل الله لنا ان نقدم أهل غزة من أطفال ونساء وشيوخ وشباب قربانا على مذبح الصهاينة؟! فهؤلاء إستباحوا كل المحرمات الدينية والقوانين الدولية، والطغمة المجرمة الحاقدة الّتي تحكم الكيان الإسرائيلي تتمادى في مجازرها وإجرامها، دون حسيب أو صحوة ضمير ممن يفترض بهم التحرك.

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