نبيه بري: نؤكد على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة.. ومرور مشروع التهجير في غزة يعتبر سقوطاً للأمن القومي العربي
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة له خلال الإجتماع الطارئ لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد في الجزائر ويناقش تداعيات عدوان الإحتلال على غزة، على "حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة بكافة أشكالها لتحقيق حقّه بالعودة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وطالب بري "الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تقيم إتفاقيات مع العدو "الاسرائيلي" الغاء هذه الإتفاقيات فوراً"، منبهاً الى أن "مرور مشروع التهجير في غزة فسيكون سقوطاً للأمن القومي العربي ومشروع تقسيم للمنطقة".