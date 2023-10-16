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الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مناطق مفتاحيم وعامي عوز ويشع في محيط غلاف غزة
الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مناطق مفتاحيم وعامي عوز ويشع في محيط غلاف غزة
وزيرة خارجية أوروبا كاترين كولونا: الوضع مقلق وخطير .. نحن هنا لنذكر بعلاقتنا ودعمنا للبنان ولنقول أنه من عير المسموح لاي طرف او فريق ان ينزلق الى الحرب او الى ما يحصل في غزة
وزيرة خارجية أوروبا كاترين كولونا: الوضع مقلق وخطير .. نحن هنا لنذكر بعلاقتنا ودعمنا للبنان ولنقول أنه من عير المسموح لاي طرف او فريق ان ينزلق الى الحرب او الى ما يحصل في غزة
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عمليات الانقاذ متواصلة في منطقة المنصورية لاخراج العالقين تحت الانقاض... لمتابعة البث المباشر:
2023-10-16 | 09:32
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عمليات الانقاذ متواصلة في منطقة المنصورية لاخراج العالقين تحت الانقاض... لمتابعة البث المباشر:
عمليات الانقاذ متواصلة في منطقة المنصورية لاخراج العالقين تحت الانقاض
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أسرار الصحف اللبنانية الصادرة يوم الاثنين 16-10-2023
المحلل السياسي ابراهيم المدهون لـ "وهلق شو": الجيش الاسرائيلي يعاني من الصدمة والارباك وهناك من يدفع من الداخل الاسرائيلي للمضي بالغزو البري لترميم صورة جيش العدو أمام الاجهزة الامنية والعسكرية
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